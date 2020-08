Calciomercato Inter, dalla Spagna: doppio affare da 138 milioni

Le ultime news di calciomercato Inter registrano i rumors dalla Spagna legati alla finale di Europa League contro il Siviglia. Affare clamoroso

Sale sempre di più l’attesa per la finale di Europa League che stasera metterà di fronte Siviglia e Inter in terra tedesca. Una sfida molto interessante che sarà vista in tutto il mondo, non soltanto dai tifosi. Dovendosi giocare a porte chiuse, gli altri club europei non potranno inviare i propri osservatori allo stadio, ma seguiranno comunque i rispettivi obiettivi di calciomercato. In particolare il Real Madrid, come riportato dal sito spagnolo ‘Defensa Central’, guarderà con attenzione sia in casa andalusa che in quella nerazzurra. Tanti i nomi in ballo, con Marotta che dovrà fronteggiare gli assalti.

Calciomercato Inter, assalto Real Madrid a Skriniar e Lukaku

Tornato a vincere la Liga spagnola, il Real Madrid non ha fatto bene in Champions: eliminazione agli ottavi di finale contro il Manchester City. C’è bisogno di rinforzare e ringiovanire la rosa a disposizione di Zidane in tutti i reparti e ci sono almeno un paio di giocatori dell’Inter che attirano l’attenzione del presidente Perez. In difesa, per raccogliere l’eredità di Sergio Ramos, piace da tempo il centrale slovacco Milan Skriniar, valutato circa 48 milioni di euro. In attacco, al posto del ‘veterano’ Benzema, i fari sono invece puntati su Romelu Lukaku, per il qual si stanzierebbero 90 milioni.

Un affare complessivo da 138 milioni di euro. Ma se Conte è disposto a sacrificare l’ex Sampdoria, non vuole assolutamente perdere il centravanti belga.

