Una permanenza di Antonio Conte potrebbe anche portare la dirigenza dell’Inter a cambiare rotta in sede di mercato accontentandolo sul pupillo Vidal

Il grande percorso europeo dell’Inter ha fatto passare in secondo piano lo sfogo post-Atalanta di Antonio Conte che proprio dopo l’ultima giornata di campionato era uscito allo scoperto facendo presagire un suo futuro lontano da Milano. Le acque però sembrano essersi notevolmente calmate a suon di risultati positivi ed un’eventuale finale vinta di Europa League contro il Siviglia potrebbe portare anche Suning in prima persona ad accontentare alcune richieste di mercato da parte del tecnico salentino. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Suning accontenta Conte: tutto su Vidal

Se Conte dovesse dunque vincere l’Europa League, con annessa permanenza a Milano, Suning bypasserebbe Marotta, contrario all’operazione visti età, ingaggio e vita extracampo, garantendo al tecnico l’acquisto del pupillo Arturo Vidal, cercato già a più riprese.

Il centrocampista cileno infatti per svariati motivi non rientrava nei parametri di Marotta ma un successo europeo potrebbe modificare le strategie. L’Inter per arrivare al calciatore del Barellona metterebbe sul piatto 13 milioni di euro per il cartellino, con triennale da 8 netti (10 lordi circa sfruttando decreto crescita) a stagione a Vidal. Un investimeto importante per un totale di 43 milioni.

