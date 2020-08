DIRETTA Finale Siviglia-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

La finale di Europa League mette di fronte Siviglia ed Inter a Colonia. La cronaca Live del match in Diretta in tempo reale.

L’Inter affronta il Siviglia in una gara di sola andata in campo neutro valida per la finale dell’edizione 2019-20 di Europa League, tra due formazioni già qualificate in Champions. Da una parte i nerazzurri di Conte sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Ludogorets ai sedicesimi, il Getafe agli ottavi, il Bayer Leverkusen ai quarti e lo Shakhtar Donetsk in semifinale. Dall’altro gli spagnoli di Lopetegui hanno avuto la meglio nell’ordine sul Cluj, sulla Roma, sul Wolverhampton e sul Manchester United. Interlive.it vi offre la sfida del Rhein Energie Stadion di Colonia in tempo reale.