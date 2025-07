La stella dell’under 21 italiana nel mirino dell’Inter: affondo Marotta

Il club nerazzurro ha messo nel mirino il giovane gioiello, vecchia conoscenza dalle parti della Pinetina: Marotta si è convinto

Forte di un settore Giovanile che negli ultimi anni ha dato grandi soddisfazioni a dirigenza, proprietà e tifosi, l’Inter ha sempre sfruttato le risorse provenienti dal suo vivaio per condurre degli scambi di mercato comprendenti, come contropartite tecniche, i suddetti giovani, o procedendo direttamente alla loro cessione definitiva per accumulare un tesoretto utile in vista di operazioni più prestigiose.

I casi di Cesare Casadei e di Giovanni Fabbian, già Campioni d’Italia Primavera nel 2022 agli ordini di quel Cristian Chivu che poi sarebbe diventato, in modo un po’ rocambolesco, allenatore della prima squadra 3 anni dopo, sonno però emblematici in un altro senso: talvolta tali sacrifici tecnici si sono dimostrati forse troppo affrettati, o comunque oggetto di taluni rimpianti dato l’indubbio valore dei protagonisti.

In questa categoria rientra certamente il caso di Mattia Zanotti, brillante difensore di fascia destra con spiccate doti anche da centrocampista, che la Beneamata ha ceduto a titolo definitivo al Lugano nell’estate del 2024.

Già aggregato al gruppo della prima squadra nel primo anno di Simone Inzaghi alla guida del club milanese (il tecnico piacentino ha fatto anche esordire in Serie A Zanotti nel 2021/22), il calciatore dal 2023/24 si è trasferito in Svizzera. Prima in prestito al San Gallo e poi, l’anno successivo, a titolo definitivo al Lugano.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate: il classe 2003, dopo aver fatto tutta la trafila delle rappresentative giovanili nazionali, è diventato una colonna dell’Under 21 di Carmine Nunziata, ponendo diversi interrogativi allo stesso Marotta: forse è il caso di riprendersi il gioiello?

L’Inter ci ripensa: Marotta vuole riportare Zanotti a Milano

Dopo aver quanto meno ottenuto una percentuale sulla futura rivendita del calciatore, la società milanese starebbe facendo ora un nuovo pensiero per il promettente difensore di fascia. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti, il dirigente vorrebbe riportare il gioiellino a Milano strappandolo a quella stessa società alla quale lo ha venduto giusto un anno fa.

Nemmeno a dirlo, Zanotti sarebbe ben contento di tornare a casa, pur nell’àmbito di una strana parabola di mercato che di fatto lo ha visto dare il suo addio all’Inter con una cessione a titolo definitivo la scorsa estate.

Il caso Zanotti potrebbe essere di lezione alla dirigenza nerazzurra, che in mezzo a tanti ottimi affari di mercato riguardanti i suoi giovani, talvolta è stata forse un po’ affrettata nel prendere le sue decisioni.