Calciomercato Inter, nuovo bomber | Scambio e beffa alla Juve

L’Inter va ancora alla ricerca di un nuovo centravanti che possa alternarsi o anche integrarsi con Romelu Lukaku. Spunta anche Milik cercato da Juventus e Roma

Stagione sontuosa quella di Romelu Lukaku che a suon di gol ha conquistato la fiducia e l’affetto dei tifosi e dell’intero ambiente nerazzurro. Il centravanti belga è però risultato spesso e volentieri l’unica vera alternativa in attacco non essendoci altre prime punte in organico visto il mancato arrivo di Edin Dzeko la scorsa estate. Per questa ragione l’Inter vorrebbe andare a potenziare l’organico meneghino con un nuovo bomber che possa sia alternarsi con l’ex United che giocarci insieme. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Cercasi bomber dunque in casa Inter per avere un’alternativa di lusso a Lukaku. Negli ultimi tempi si è riparlato anche dell’esperto Dzeko mentre Marotta potrebbe mettere invece gli occhi su Arek Milik, attaccante ormai al termine della sua avventura a Napoli.

In scadenza nel 2021 e non intenzionato a rinnovare con gli azzurri, il polacco potrebbe davvero essere la giusta soluzione con i nerazzurri che potrebbero offrire uno scambio con Sensi. Oppure in alternativa una proposta da 12 milioni più Vecino. Su Milik ci sono però forti anche Roma e Juventus che lo stanno monitorando da diverso tempo. In particolar modo i bianconeri hanno già un accordo con il polacco che però non potrà aspettare il club di Agnelli in eterno.

