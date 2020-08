Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora una volta su Brozovic. Il club potrebbe usarlo come pedina di scambio per accontentare Allegri

L’ultimo ‘scivolone’ social di Brozovic rischia di mettere la parola fine alla sua avventura in nerazzurro. Anche se in realtà l’idea di disfarsi del centrocampista croato, praticamente intoccabile con Conte, balena da molto nella testa della dirigenza dell’Inter. Non a caso non ha avuto fin qui sviluppi la trattativa con l’agente per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2022. Si parlava mesi fa di un possibile adeguamento al rialzo dello stipendio, ora di 3,5 milioni, nonché dell’innalzamento della clausola risolutiva fissata a 60 milioni di euro. Clausola adesso non attivabile, ovvero scaduta proprio come quella di Lautaro. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Calciomercato Inter, Brozovic pedina di scambio per il ‘pallino’ di Allegri

Dove potrebbe essere il futuro di Brozovic? Nelle ultime settimane si è parlato di un suo possibile trasferimento in Germania, per la precisione al Bayern Monaco che è a caccia del sostituto di Thiago Alcantara, diretto al Liverpool. A proposito di Germania, sappiamo che il 27enne di Zagabria piace pure al Borussia Dortmund di Favre. Ai gialloneri, Marotta potrebbe offrire proprio Brozovic in cambio di Emre Can. Preso dalla Juventus (che lo aveva letteralmente scaricato) lo scorso gennaio per circa 25 milioni di euro, ora il tedesco può avere già una valutazione intorno ai 40, più o meno la cifra che l’Inter prenderebbe in considerazione per il suo numero 77.

Stando al ‘Corriere dello Sport’, Emre Can è un nome fatto da Massimiliano Allegri. Al tecnico livornese, che apprezza la sua intelligenza e duttilità tattica, piacerebbe tornare a lavorare insieme al 26enne di Francoforte. Ovviamente nell’Inter, qualora approdasse davvero sulla panchina interista al posto di Conte.

