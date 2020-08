Calciomercato Inter, permanenza Conte | ‘Richiesta’ shock!

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibile richiesta shock che Conte potrebbe fare a Steven Zhang nel vertice di scena tra oggi e domani

Domani o forse già oggi andrà in scena l’atteso e decisivo faccia a faccia tra Antonio Conte e Steven Zhang. Il presidente dell’Inter proverà a scongiurare il divorzio, ma le possibilità sono ridotte ai minimi termini. Troppo profonda la frattura tra la dirigenza e il tecnico. Stando a ‘Tuttosport’, l’unico modo per convincere il salentino a proseguire la sua avventura sulla panchina interista sarebbe quello che porterebbe al siluramento di Piero Ausilio ma anche di Beppe Marotta. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. A quanto pare anche con l’Ad – l’artefice del suo approdo a Milano – il rapporto sarebbe negativo.

Calciomercato Inter, a meno di sorprese sarà divorzio con Conte: biennale per Allegri

Difficile, anzi impossibile che Zhang accetti una simile ‘condizione’. Insomma a meno di clamorose sorprese il club targato Suning e Conte si diranno addio. Pronto a subentrare Massimiliano Allegri: per lui possibile biennale da circa 8 milioni di euro netti a stagione.

