Moratti: “Il più grande ostacolo per Messi in nerazzurro è la volontà del giocatore”

Inter, l’ex presidente Massimo Moratti in un’intervista ad As parla di Messi, Lautaro e della finale di Europa League. Poi rispondendo a ‘Il Giornale’ preferisce glissare sul possibile sostituto di Antonio Conte

INTER MORATTI DICHIARAZIONI/ L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, in una lunga intervista ad As parla della sua squadra del cuore e fa sognare i tifosi, con precisazioni importanti partendo subito dal sogno Leo Messi, per il quale dice che Suning ha già avviato le pratiche per portarlo a Milano. L’ex massimo dirigente nerazzurro, ha poi dato il suo parere sulla finale di Europa League e ha detto: “L’Inter è arrivata bene alla finale, acquisendo sicurezza partita dopo partita e battendo avversari difficili, ma il Siviglia ha una grande tradizione in questa competizione e questo nel calcio fa la differenza. Vincere l’Europa League è molto importante, genera ai calciatori la consapevolezza di far parte di un club vincente ed è anche una grande spinta per il prossimo corso”. Gli hanno chiesto un parere sul futuro di Antonio Conte e lui ha spiegato: “Tutto dipende dal rapporto col presidente, le capacità non sono in discussione e ha ottenuto ottimi risultati”. Gli hanno domandato anche di Lautaro Martinez oggetto del desiderio del Barcellona e lui ha detto: “Ha un potenziale incredibile, è un talento. Ora mostra ottime cose, ma presto esploderà ancora di più. Non saprei se è meglio trattenerlo a tutti i costi o se invece conviene lasciarlo andare. Ibrahimovic-Eto’o fu un’operazione conveniente per entrambi i club, anche se è per l’Inter che ha avuto effetti fantastici. Poi dipende da come verrebbe sostituito Lautaro, noi Ibra l’abbiamo scambiato con Eto’o…” Gli hanno domandato se gli piacerebbe avere Suarez e lui ha spiegato: “Eto’o non aveva 33 anni, ma certo, l’uruguaiano è fantastico. È intelligente e tecnicamente molto forte”. Tornando all’argomento Messi, l’ex presidente ha dichiarato: “Immagino che l’Inter ci abbia già provato, ho visto quella pubblicità di Suning con la sagoma dell’argentino in Duomo e questo mi fa pensare che sia già stata presa un’iniziativa. In caso contrario, penso che lo faranno presto. Non si tratta di un’operazione semplice dal punto di vista economico, è chiaro. Ma il più grande ostacolo è la volontà di Messi. Devi capire se vuole davvero lasciare il Barcellona e questo non è chiaro”. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Per quanto riguarda la possibilità che Massimiliano Allegri possa sostituire Antonio Conte, qualora decidesse di lasciare il club meneghino, Massimo Moratti in un’intervista a ‘Il Giornale’ aveva risposto, molto diplomaticamente così: “Non so giudicare in questo momento. Allegri è sicuramente un bravo allenatore, una persona perbene e potrebbe essere l’uomo giusto nel caso Conte andasse via. Ma ce ne sono anche altri bravi in giro non mi metto nei panni del presidente che dovrà scegliere il sostituto”.