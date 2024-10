Inter-Juve, si infiamma la vigilia: “Hanno vinto in modo sporco”

Poche ore a Inter-Juventus e arrivano dichiarazioni forti riguardo alla squadra di Simone Inzaghi: vigilia infuocata

Inter-Juventus sta già facendo impazzire i tifosi, l’attesa è spasmodica per un match che potrebbe tracciare una via importante in ottica tricolore. D’altronde la rivalità coi bianconeri resta sentitissima e si tratta di una partita che va molto al di là dei tre punti.

Ad ogni modo il percorso della squadra di Simone Inzaghi, al netto di qualche leggera sbavatura, è stato semplicemente perfetto. La Champions League resta un sogno che l’allenatore piacentino vuole coltivare, in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione nella Milano nerazzurra. Le voci su un possibile accordo con il Manchester United per la stagione 2025/26 si susseguono ma conferme – in tal senso – non sono ancora arrivate. Testa al campo, in attesa che anche il calciomercato faccia capolino tra i pensieri di Marotta.

Dopo aver battuto la Roma, non senza polemiche post gara, la squadra nerazzurra è chiamata ad un’altra grande impresa. Dopo la Juventus sarà il tempo di Empoli e Venezia, prima della doppia super sfida con l’Arsenal prima ed il Napoli poi. Ma il focus, una manciata di ore fa, è finito sul successo degli uomini di Inzaghi sulla Roma.

Inter, che annuncio in vista della Juve: “Vittoria sporca”

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Crc’, ha detto la sua sul momento della squadra di Simone Inzaghi. Una disamina, a poche ore da Inter-Juventus, che ha visto al centro di tutto una prestazione in particolare dei nerazzurri. Si parla proprio del successo di pochi giorni fa a Roma.

L’Inter ha infatti battuto i ragazzi di Juric con uno stringato e a detta di molti poco convincente 0-1. Bucchioni, però, ha voluto spiegare il come sono arrivati quei tre pesantissimi punti. “Inter? Ha battuto la Roma in maniera sporca, quella giallorossa è una squadra molto complicata da affrontare ma tra tante difficoltà i nerazzurri sono venuti fuori molto più forti, allo stesso modo di come hanno perso due calciatori nel primo tempo”. Una disamina attenta quella del giornalista che ha poi voluto spingersi oltre nella sua attenta analisi.

“La vittoria sulla Roma è un successo che parte da consapevolezza e autostima“, ha detto Bucchioni riferendosi soprattutto al tanto atteso Derby d’Italia. Un’iniezione di grande fiducia in vista del big match contro la Juventus che potrebbe assumere un valore importante in ottica Scudetto che se siamo ancora molto lontani da fine campionato ed è tutto ancora in gioco. Senza dimenticare, poi, che sullo sfondo rimane sempre tra le grandi favorite il Napoli del doppio ex Antonio Conte.