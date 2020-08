Non solo l’Inter su Messi: ”Impossibile dire di no ad un giocatore...

Non solo l’Inter su Messi: ”Impossibile dire di no ad un giocatore del genere”

Non c’è solo l’Inter su Messi. Come tutti ipotizzano, se realmente andrà via piomberanno su di lui tutti i più grossi club del mondo. Tra cui il Psg. Dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, Thomas Tuchel ha parlato così del possibile approdo dell’argentino: “Nessun allenatore direbbe di no ad un giocatore come lui. Ad oggi, però, credo che sia impossibile vederlo altrove che non sia il Barcellona” ha detto.

