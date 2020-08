Cavani o Suarez: l’Inter sogna il grande colpo a costo zero

Cavani o Suarez: l’Inter sogna il grande colpo a costo zero

L’Inter sogna un grande colpo per l’attacco. Nell’attesa di capire se per Conte o per Allegri, tutte le piste sono aperte: da Dzeko che dovrebbe lasciare la Roma a Edinson Cavani o Luis Suarez, in uscita da Psg e Barcellona a costo zero. Proprio i due uruguaiani potrebbero diventare un ottimo colpo di mercato in vista della nuova stagione ormai imminente. L’ostacolo principale è rappresentato dall’Atletico Madrid che potrebbe tentare addirittura il doppio colpo in avanti.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro