La nuova Inter di Allegri: 4-3-1-2 con il rilancio di Eriksen e Skriniar

Nonostante non sia stata presa una decisione in merito a Conte, comincia già a delinearsi la nuova Inter di Allegri. 4-3-1-2 con Eriksen trequartista e Skriniar nuovamente titolare: questa è la base sulla quale vuole lavorare il tecnico. Handanovic e de Vrij le altre sicurezze in difesa con Godin e Bastoni ben più che semplici alternative. Tonali ed Emerson Palmieri, voluti da Conte, andranno bene anche all’ex Juve, i quali si giocheranno il posto rispettivamente con Brozovic e Young. Eriksen è l’altro giocatore che sarà completamente rilanciato per innescare le punte Lukaku e Lautaro Martinez. A centrocampo e in attacco possibili novità importanti: Emre Can e Mandzukic, fedelissimi del tecnico, potrebbero essere i primi nomi richiesti da Allegri.

