Calciomercato Inter, cessione Vecino | Pista a sorpresa in Italia

Novità in uscita per quanto riguarda il calciomercato Inter. Fuori dai piani di Conte, il centrocampista Vecino potrebbe essere ceduto in Serie A.

Ancora ai box per un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare quasi tutte le partite dell’Inter alla ripresa della stagione dopo il lockdown per il coronavirus, Matias Vecino potrebbe aver già giocato la sua ultima partita in maglia nerazzurra. Il centrocampista uruguaiano non rientra nei piani di Antonio Conte e il gruppo Suning spera di riuscire a cederlo per fare cassa. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Stando a quanto riportato dal sito ‘goal.com’ si sarebbe fatto avanti il Cagliari, che già lo ebbe nella stagione 2013-14. L’idea sarebbe quella di imbastire una trattativa unica che comprenda anche la permanenza di Radja Nainggolan in Sardegna. A parte il problema dell’ingaggio, non sarà facile convincere l’ex Fiorentina ad accettare un club meno prestigioso.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, riecco Milinkovic-Savic: possibile con lo scambio

Calciomercato, annuncio bomba dell’ex agente: “Messi è già dell’Inter”