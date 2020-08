Corriere dello Sport | Messi and the City. Ma il Barça non...

CORRIERE DELLO SPORT – Questi i titoli dedicati all’Inter dal quotidiano sportivo romano:

MESSI AND THE CITY. MA IL BARçA NON MOLLA

Lui in A? Un sogno irrealizzabile

L’INTER FA SPESE. BLITZ IN PREMIER

Conte non ha perso tempo: dopo la pace firmata con Zhang, s’è riunito con lo staff societario per pianificare il mercato

E il Conte-bis parte dal 7 settembre

Aver domato l’ira di Conte il primo ‘trofeo’ di Zhang