Europa League: sei nerazzurri nella “Squad of the Season” della scorsa stagione

Inter, gli esperti della Uefa hanno scelto i 23 migliori giocatori dell’Europa Leagie 2019/20. Nell’elenco dei migliori sono stati inseriti anche sei giocatori della formazione di Antonio Conte

INTER EUROPA LEAGUE SQUADRA DELLA STAGIONE / Gli osservatori tecnici della Uefa hanno stilato una sorte di Nazionale europea, tra i calciatori che hanno partecipato alla scorsa Europa League. Tra i 23 giocatori scelti, ci sono anche 6 calciatori della squadra di Antonio Conte. Ma vediamo quali sono ruolo per ruolo, partendo naturalmente dall’anti-eroe del calcio: il portiere. Tra i calciatori scelti c’è anche Samir Handanovic, che tra l’altro vanta il maggior numero di minuti nelle competizioni europee della scorsa stagione. Passando alla difesa non poteva non esserci Stefan De Vrij, che aggiunge al titolo di Mvp della serie A 2019/20 e al best XI di Opta, anche questo riconoscimento. Per quanto riguarda il centrocampo, sono presenti sia Marcelo Brozovic che Nicolò Barella. Il primo nella scorsa stagione è stato autore di ben 9 assist al pari di Sanchez, due di questi in Europa League. Per quanto riguarda l’ex Cagliari, è stato autore di almeno una rete in tutte e quattro le competizioni a cui i nerazzurri hanno partecipato. In Europa League ha segnato lo splendido gol contro il Bayer Leverkusen. In attacco non potevano non essere inseriti, quella che qualcuno ha definito tra le coppie di attaccanti più forti del Mondo e cioé Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. L’argentino è stato nominato “player of the week” dopo la doppietta e l’assist servito nella semifinale contro lo Shakhtar Donetsk. Per quanto riguarda il calciatore belga i 34 gol stagionali sono un bel biglietto di presentazione, al quale vanno aggiunti sia il nuovo record di gare di fila a segno in Coppa UEFA/Europa League, ben 11. Inoltre la sua rete che ha chiuso il pokerissimo contro lo Shakhtar Donetsk, è stata messa tra i dieci gol più belli della UEFA Europa League 2019/20.

Questo l’elenco completo così suddiviso: tre portieri, sei difensori, otto centrocampisti e sei attaccanti:

Portieri

Samir Handanovič (Inter)

Yassine Bounou (Sevilla)

Karl-Johan Johnsson (Copenhagen)

Difensori

Sergio Reguilón (Sevilla)

Jesús Navas (Sevilla)

Stefan de Vrij (Inter)

Conor Coady (Wolves)

Jules Koundé (Sevilla)

Jonathan Tah (Leverkusen)

Centrocampisti

Bruno Fernandes (Manchester United)

Éver Banega (Sevilla)

Kai Havertz (Leverkusen)

Fred (Manchester United)

Taison (Shakhtar)

Nicolò Barella (Inter)

Marcelo Brozović (Inter)

Fabian Frei (Basel)

Attaccanti

Romelu Lukaku (Inter)

Lautaro Martínez (Inter)

Marcus Rashford (Manchester United)

Lucas Ocampos (Sevilla)

Munir (Sevilla)

Luuk de Jong (Sevilla)