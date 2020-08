Suning ci crede: contattata la FIFA per prendere Messi a parametro zero

Suning ci crede: contattata la FIFA per prendere Messi a parametro zero

Il futuro di Lionel Messi continua a far discutere tutto il mondo e l’Inter resta alla finestra in attesa di intervenire al momento opportuno. Secondo Paco Aguilar, giornalista di Mundo Deportivo, l’Inter crede fortemente di poterlo prendere e si sta attivando attraverso i giusti canali per fare le cose nella maniera più corretta possibile. Come riferito da Aguilar, l’Inter ha contattato la Fifa chiedendo informazioni sulla famosa clausola che potrebbe svincolarlo a costo zero, utile per un possibile trasferimento di Leo Messi in nerazzurro. Staremo a vedere.

LEGGI ANCHE >>> Annuncio shock dell’ex agente: “Messi è già dell’Inter”

LEGGI ANCHE >>> Bomba Messi: comunicato l’addio al Barcellona

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, contatti con Messi