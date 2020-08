Conte gongola: fasce super per la nuova Inter

Conte gongola: fasce super per la nuova Inter

Potrebbero prospettarsi delle fasce interessanti per Antonio Conte. Il tecnico, che ha già l’ex esterno del Dortmund Hakimi, potrebbe ricevere in regalo altri due elementi di spessore: si tratta di Emerson e Kolarov, rispettivamente di Chelsea e Roma, che sembrano davvero prossimi a vestire la maglia nerazzurra. Considerato che a sinistra c’è anche Young, la batteria degli esterni mancini sembra essere decisamente completata se arriveranno le ufficialità anche dei sopracitati. Da non escludere anche un ‘adattamento’ dell’inglese sulla destra per alternarsi con il marocchino, un ritorno al passato per l’ex nazionale dell’Inghilterra.

