Calciomercato Inter, scambio due per uno: arriva il mediano – VIDEO

Sfoltire la rosa è uno degli obiettivi dell’Inter in questa sessione di calciomercato. Tra i giocatori sacrificabili c’è il centrocampista croato Marcelo Brozovic che, insieme ad un altro giocatore nerazzurro, potrebbe finire in uno scambio che regalerebbe al tecnico Antonio Conte un mediano e alla società un conguaglio in denaro.

GUARDA IL VIDEO!