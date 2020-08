Il City tenta Messi: pronti 300 milioni se accetterà anche la MLS

Messi è sempre più intenzionato a lasciare il Barcellona. La decisione del giocatore sembra irremovibile e i grandi club si stanno muovendo per prenderlo. Il City sembra in pole per le enormi offerte che sta preparando: al Barcellona andrebbero circa 100 milioni di euro, mentre al giocatore ben 50 milioni di euro all’anno per tre anni. Secondo ‘Sport’, la carriera non finirebbe in Premier League ma nella MLS, precisamente nei New York City che fa sempre capo a Mansour, pronto a garantirgli lo stesso stipendio per altri due anni ma con un bonus da 250 milioni di euro al momento del suo trasferimento in America. A queste cifre, probabilmente nemmeno il Psg potrebbe pareggiare l’offerta.

