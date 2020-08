Calciomercato Inter, vince Conte: smacco per Marotta e Ausilio – VIDEO

L’Inter si appresta a cominciare la nuova stagione tra una settimana. Si riparte da Conte in panchina dopo il famoso incontro di Somma Lombarda, ma non è vero che è rimasto tutto come prima. Il tecnico salentino ha avuto la meglio sugli uomini mercato Marotta e Ausilio. Le ultime.

