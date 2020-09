Izzo sul mercato: Marotta ci pensa ma solo low cost

Izzo sul mercato: Marotta ci pensa ma solo low cost

Armando Izzo potrebbe lasciare il Torino. Le ultimissime novità sul difensore centrale potrebbero portarlo via dal sodalizio granata molto presto. Classe 1992, Raiola sta cercando una soluzione appetibile che possa coinvolgerlo anche in un discorso europeo. Come riferisce ‘Tuttosport’, su di lui sono interessati Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina. L’agente spingerebbe per la soluzione Inter, gradita al giocatore, ma Marotta non intende spendere i 20 milioni chiesti da Cairo.

