Aperta ufficialmente la sessione estiva di calciomercato, l’Inter si candida ad essere tra le protagoniste in Italia. Marotta e Ausilio sono al lavoro per mettere a segno i colpi in entrata ma anche in uscita. Sui nerazzurri pende una spada di Damocle da 30 milioni di euro. Ecco come stanno le cose.

GUARDA IL VIDEO!