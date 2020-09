Accantonato Kanté: Conte vuole chiudere prima con Vidal

Accantonato Kanté: Conte vuole chiudere prima con Vidal

L’Inter sembra aver deciso: prima Vidal, poi Kanté. Sono queste le ultimissime indiscrezioni che filtrano dalla Spagna, secondo cui Marotta e il tecnico puntano il cileno che già hanno avuto alla Juventus. Può liberarsi gratis, dunque si attende il momento e la mossa giusta per chiudere. Successivamente si potrà riprendere il discorso relativo a Kanté, per il quale serviranno delle cessioni importanti per finanziare l’operazione.

