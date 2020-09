Calciomercato, addio Inter: c’è lo zampino di Raiola

Potrebbe saltare lo scambio di calciomercato Inter imbastito da Marotta. Mister Conte deve rinunciare al colpo mancino: accordo con Raiola.

Dopo Sandro Tonali sta per sfumare un altro acquisto da parte dell’Inter. Il problema è sempre lo stesso: i nerazzurri devono prima cedere per fare cassa. Stando a quanto si legge sul ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola, infatti, gli uomini mercato Marotta e Ausilio avrebbero chiesto alla Spal di temporeggiare prima di chiudere il trasferimento di Mohamed Fares, 24enne esterno sinistro franco-algerino, alla Lazio. Il club di Viale della Liberazione hanno bisogno di piazzare il brasiliano Dalbert prima di poter fare l’operazione in entrata. Con i ferraresi, peraltro, era stato imbastito uno scambio con il giovane Pirola, molto apprezzato da Conte. Ma l’affare sembra sfumato: Mino Raiola, agente di Fares, avrebbe infatti già l’accordo con i capitolini e avrebbe parlato con Inzaghi, ottenendo la garanzia di un posto da titolare.

