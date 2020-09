Nainggolan pronto a rimanere: Conte vuole scommetterci

Nainggolan pronto a rimanere: Conte vuole scommetterci

Il Cagliari non molla Radja Nainggolan ma Conte vuole scommettere su di lui. Se la dirigenza dei sardi è intenzionata ad aspettare sino all’ultimo, il tecnico è convinto che possa convincere la dirigenza a farlo restare per avere un’ottima alternativa tra le mezzali del centrocampo a 5. Molto dipenderà dalle dinamiche del mercato ma anche dalle risposte dello stesso belga, il quale tecnicamente è indiscutibile ma persistono i dubbi in merito al comportamento. Staremo a vedere.

