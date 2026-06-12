Lo scambio tra Inter e Juventus che potrebbe svoltare il calciomercato di entrambe: l’anno scorso valeva 60 milioni

L’ipotesi di scambio tra Inter e Juventus continua a tenere banco sul mercato. Potrebbe svoltare il calciomercato.

Nelle ultime ore di mercato sta prendendo piede la clamorosa ipotesi di uno scambio tra Inter e Juventus. Una soluzione che sarebbe anche favorita dall’arrivo del nuovo ad bianconero Carnevali ufficializzato nelle ultime ore, notoriamente legato da buoni rapporti con Marotta, che potrebbe rendere più semplici i dialoghi tra le due società.

L’Inter, come noto, è alla ricerca di una soluzione sull’esterno che possa sostituire Denzel Dumfries, partito alla volta del Real Madrid. L’idea numero uno dell’Inter si chiama Marco Palestra. L’Atalanta, però, fa una valutazione molto elevata del giocatore, superiore ai 50 milioni. Una cifra che ha frenato la trattativa con l’Inter ormai in fase di stallo da giorni, con l’offerta nerazzurra ferma a poco più di 40 milioni. In attesa di capire se la situazione su questo fronte possa sbloccarsi, i nerazzurri valutano diverse opzioni. Una, in particolare, potrebbe comprendere un clamoroso scambio contro la Juventus che sta accendendo il dibattito nelle ultime ore.

Frattesi – Cambiaso, ipotesi di scambio

Davide Frattesi, come noto, sembra destinato a lasciare i nerazzurri in estate e a trovare una sistemazione che possa consentirgli di avere un maggiore minutaggio. Luciano Spalletti, che ha già saputo valorizzare il centrocampista nel suo periodo in nazionale, lo accoglierebbe volentieri alla Juventus. In bianconero Frattesi potrebbe trovare la continuità che non è riuscito a trovare nei suoi anni in nerazzurro. In cambio, secondo le voci delle ultime ore a Milano potrebbe arrivare proprio un rinforzo sulle corsie esterne per la squadra di Chivu.

Andrea Cambiaso è reduce da una stagione complicata alla Juventus. Sono lontani i tempi in cui per lui si vociferava di una maxi offerta da oltre 60 milioni in arrivo dal Manchester City. Oggi il giocatore deve rilanciarsi, e la Milano nerazzurra potrebbe proprio essere il giusto contesto per ritrovare la strada smarrita di una carriera che lo aveva posto come uno degli esterni più interessanti del campionato.

Non resta che aspettare e vedere se effettivamente qualcosa bolle in pentola e se la trattativa prenderà piede nei prossimi giorni. Considerando anche che in casa nerazzurra la posizione di Luis Henrique è tutt’altra che certa, Cambiaso potrebbe diventare un rinforzo da tenere in considerazione anche a prescindere dalla situazione di Palestra.