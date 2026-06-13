Doveva andare all’Inter, ora può firmare con la Juventus: sarà protagonista ai Mondiali

Dall’Inter alla Juventus: era vicino ai nerazzurri, ora può andare ai bianconeri. Sirene di mercato per uno dei protagonisti del mondiale.

Nonostante i riflettori accesi sul Mondiale 2026 che si terrà sino al prossimo 19 Luglio in Messico, Canada e Stati Uniti non si spengono le sirene di mercato. In casa Juventus, in particolare, sono in corso grandi manovre, con l’arrivo di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato. Il primo colpo dell’ex Sassuolo potrebbe essere proprio uno dei grandi protagonisti della rassegna iridata, in passato seguito con grande attenzione anche dall’Inter.

La Juventus, non è un segreto, sta cercando un nuovo portiere in vista della prossima stagione. I bianconeri, dopo l’annata non esaltante di Michele Di Gregorio, sono alla ricerca di un nuovo numero uno. Il primo nella lista della società è stato a lungo il brasiliano Alisson, ma la permanenza del portiere a Liverpool ha chiuso le porte ai bianconeri, che sembrano però aver virato su un obbiettivo comunque di alto profilo.

Juventus su Dibu Martinez

La Juventus starebbe infatti muovendo passi sempre più concreti per portare a Torino Emiliano “Dibu” Martinez, portiere impegnato in questi giorni nei mondiali americani con la maglia dell’Argentina, attualmente in forza all’Aston Villa. Il “Dibu” porterebbe certamente carisma e una grande personalità, spesso discussa, oltre alla sua abilità tra i pali. Il numero uno della “Selecciòn” sarebbe felice di provare una nuova avventura nel nostro campionato, e secondo le ultime indiscrezioni avrebbe già trovato un accordo di massima con i bianconeri. Con l’arrivo di Carbevali in dirigenza, la trattativa potrebbe avere una accelerata nei prossimi giorni. L’Aston Villa sembra intenzionato ad abbassare le pretese rispetto ai 25 milioni di cui si parlava inizialmente, e i bianconeri hanno tutte le intenzioni di avvicinarsi alle richieste degli inglesi rispetto al minimo indennizzo (ritenuto insufficiente) da cui si è partiti. Non resta che vedere se si risucirà a raggiungere l’accordo, magari proprio a metà strada.

Martinez è stato accostato negli scorsi mesi anche all’Inter. I nerazzurri hanno valutato il suo profilo come successore di Sommer. Alla fine, però, la dirigenza sembra avere optato sul dirottare l’investimento su altri ruolo ritenuti più urgenti, e sul dare fiducia ad un altro Martinez, Josep, che da secondo portiere dovrebbe essere “promosso” a titolare. Ad approfittarne potrebbe essere la Juve, che con il Dibu potrebbe trovare l’iniezione di carattere ed esperienza giusta per rilanciare le sue ambizioni.