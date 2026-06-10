Perché Jones é il centrocampista perfetto per l’Inter di Chivu

L’Inter continua a seguire da vicino Curtis Jones: ecco perché sarebbe il centrocampista perfetto per i nerazzurri.

La dirigenza dell’Inter, non è un segreto, vuole rinforzare il reparto di centrocampo con un nuovo innesto, e in queste settimane il nome di Curtis Jones è tornato alla ribalta. Il classe 2001 del Liverpool è stato corteggiato dai nerazzurri già nel mercato di Gennaio. Allora, però, la mancata partenza di Frattesi, e la poca propensione dei Reds a fare andare via il giocatore, avevano frenato la trattativa. La fiamma, però, non si è mai spenta e in questi mesi la pista non si è mai del tutto spenta. Adesso i tempi sembrano essere maturi e in casa nerazzurra contano di fare leva sulla volontà del giocatore, che arriverebbe volentieri in Italia con l’obbiettivo di trovare maggiore spazio, per convincere gli inglesi a privarsi del giocatore, cresciuto nelle giovanili del club.

Al momento, resta ancora distanza tra le due squadre (tra l’offerta dell’Inter e la richiesta del Liverpool la differenza sarebbe di circa 10 milioni). I dialoghi però proseguono per far si che si possa arrivare alla fine della trattativa.

In molti si chiedono perché proprio Jones abbia stregato la dirigenza nerazzurra, tanto da considerarlo il rinforzo perfetto per completare un reparto, comunque, già di qualità con la presenza di Barella, Calhanoglu, Zielinski, Sucic e il fresco rinnovo di Mkhitaryan. La risposta alla domanda è nel profilo del calciatore.

Curtis Jones l’uomo perfetto per completare il centrocampo

Comprare Jones per l’Inter vorrebbe dire ringiovanire il centrocampo (ha appena 25 anni), ma anche mettere in rosa tanta esperienza internazionale. Il centrocampista arriverebbe da un club prestigioso come il Liverpool, dove pressioni e ambizioni non mancano. E’ quindi perfettamente abituato ai palcoscenici di prestigio come quello nerazzurro.

Dal punto di vista tattico, Jones mette al servizio della squadra tanta tecnica (in questo senso non è troppo distante da alcuni elementi già presenti nel centrocampo nerazzurro), ma anche quella corsa e intensità che troppo spesso sono mancate nella rosa nerazzurra durante i grandi appuntamenti europei. Il suo compito sarà portare ritmo “da Premier” e aiutare la squadra a velocizzare la manovra e a uscire dalla pressione avversaria con maggiore precisione. Proprio per questo, le sue caratteristiche possono completare alla perfezione il reparto già in mano a Chivu e dare una marcia in più ai campioni d’Italia.