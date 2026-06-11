Inter, Palestra costa troppo: l’alternativa la propongono i tifosi

Marco Palestra costa carissimo, i tifosi hanno già pronta l’alternativa: la proposta che incendia il web.

Con l’addio di Denzel Dumfries, la fascia destra nerazzurra è in attesa di un nuovo proprietario. Il nome preferito dalla dirigenza, non è un segreto, è quello di Marco Palestra, esterno di proprietà dell’Atalanta reduce da una grandissima stagione a Cagliari che lo ha portato a venire eletto miglior difensore del campionato. La trattativa per il classe 2005, però, dopo l’impennata iniziale sembra essere arrivata ad un punto di stallo.

L’Atalanta, come noto, è infatti una bottega particolarmente cara. I bergamaschi hanno abituato a trattative estenuanti e ad essere poco propensi a scendere a compromessi: il prezzo di Palestra supera i 50 milioni, e non sembrano intenzionati ad andare incontro ai neo campioni d’Italia, che si sarebbero invece fermati per il momento ad un’offerta di circa 45 milioni e riterrebbero eccessiva la cifra richiesta dalla Dea. Ecco perché nelle stanze della dirigenza milanese, ma anche tra i tifosi, si inizia a ragionare di possibili alternative. Nelle ultime ore, un nome in particolare sembra mettere d’accordo gli appassionati nerazzurri: per i tifosi dovrebbe essere lui a prendere il posto di Denzel Dumfries.

Doue come successore di Dumfries all’Inter

Tra le varie opzioni emerse negli ultimi giorni, la pista che porta a Guéla Doué sembra essere quella più gradita ai tifosi nerazzurri. Il difensore, terzino destro in forza allo Strasburgo, porterebbe in dote rapidità e fisico, oltre ad una buona tecnica ed esperienza europea. In questo senso, anche se sino ad ora ha giocato prevalentemente in una difesa a 4, potrebbe essere un valido profilo per riempire il vuoto lasciato da Denzel Dumfries nello scacchiere nerazzurro.

Rispetto a Palestra, il classe 2002 (fratello del più noto Désiré Doué in forza al PSG) avrebbe dalla sua un costo certamente più abbordabile. La sua valutazione infatti si aggirerebbe intorno ai 25-30 milioni, un sensibile risparmio rispetto all’esterno dell’Atalanta, che l’Inter potrebbe “dirottare” sulle altre operazioni necessarie a rinforzare la rosa a disposizione di Chivu. In un mercato in cui l’Inter dovrà aggiungere numerose caselle (i nerazzurri non hanno fatto mistero di cercare un portiere, un difensore e un centrocampista da inserire in squadra) gli oltre 50 milioni richiesti dall’Atalanta potrebbero allontanare l’Inter da Palestra e spingere i nerazzurri verso nuove alternative, magari proprio quel Douè invocato dai tifosi.