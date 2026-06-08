Perché Hojlund sì e Pio Esposito no? Come i media nazionali “sabotano” i nostri talenti

Pio Esposito è solo l’ennesima vittima della stampa italiana, e il paragone con Hojlund è tutt’altro che scontato

Nel calcio moderno per giudicare un giocatore non possiamo più fermarci ai meri dati numerici, perché spesso entrano in gioco aspettative, il contesto, il valore economico delle operazioni e narrazioni che finiscono per influenzare la percezione di un giocatore ben oltre quanto accade realmente sul campo. E’ un fenomeno che si ripete ogni stagione e che coinvolge soprattutto i giovani talenti chiamati a confrontarsi con pressioni sempre maggiori.

In Italia siamo ben abituati a queste dinamiche, dove il peso dell’opinione pubblica e dei media può trasformare rapidamente una stagione discreta in un fallimento o, al contrario, elevare prestazioni normali a risultati straordinari. Ciò a cui abbiamo assistito in questa stagione con Pio Esposito è l’emblema della disfunzionalità di questo sistema: un calciatore giovanissimo di soli 20 anni esaltato ad ogni minimo tocco di palla, per poi essere travolto dalle critiche alle prime difficoltà, come avvenuto dopo il rigore decisivo sbagliato contro la Bosnia. Le etichette vengono spesso assegnate con largo anticipo rispetto alla maturazione definitiva di un calciatore, creando aspettative difficili da sostenere e alimentando l’astio dei tifosi avversari.

Un “regalo” dai media nazionali completamente diverso da ciò che è stato riservato a Rasmus Hojlund del Napoli. Il danese è arrivato in azzurro per una cifra tra prestito e diritto di riscatto sui 50 milioni di euro dopo due stagioni a dir poco fallimentari con il Manchester United, e nonostante i soli 12 gol segnati in azzurro in una stagione giocata interamente da titolare nel Napoli di Conte viene acclamato come grande acquisto da parte di Aurelio De Laurentiis.

Analizzando i dati emerge un quadro piuttosto curioso: Hojlund ha chiuso la sua stagione in Serie A con 35 presenze, 2762 minuti giocati e 12 gol realizzati, una produzione che si traduce in una rete ogni 230 minuti. Pio Esposito, invece, ha collezionato 33 presenze per un totale di 1.560 minuti, molti dei quali arrivando dalla panchina. I gol realizzati sono stati 7, con una media di una rete ogni 223 minuti.

Numeri che, rapportati al tempo trascorso in campo, premiano addirittura il giovane attaccante dell’Inter, un dato ancora più significativo se si considera che Esposito è più giovane di circa tre anni rispetto al centravanti danese e che ha avuto meno occasioni per trovare continuità. Hojlund ha affrontato una stagione diversa, con responsabilità differenti e un peso specifico maggiore all’interno della squadra, ma il confronto statistico dimostra come il rendimento di Esposito sia stato tutt’altro che insufficiente, e anzi, considerando età, esperienza e minutaggio, il percorso del centravanti nerazzurro appare estremamente promettente.

Perché Hojlund viene esaltato e Pio Esposito criticato

La differenza di trattamento sembra derivare soprattutto dalla narrazione costruita attorno ai due giocatori. Hojlund è arrivato nel calcio che conta accompagnato da un forte investimento economico e da un’etichetta internazionale che lo ha immediatamente inserito tra i grandi prospetti europei, e quando un calciatore viene presentato come un talento destinato ai massimi livelli, spesso beneficia di una sorta di credito preventivo che porta ad analizzare le sue prestazioni con maggiore tolleranza.

Nel caso di Pio Esposito accade quasi l’opposto. Essendo cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, molti osservatori tendono a concentrarsi maggiormente sui suoi limiti piuttosto che sui progressi. Ogni errore viene amplificato, mentre le prestazioni positive finiscono spesso in secondo piano.

In Italia poi, i giovani attaccanti italiani vengono frequentemente sottoposti a una pressione superiore rispetto ai coetanei stranieri. La ricerca del nuovo centravanti della Nazionale genera aspettative enormi e spesso porta a giudizi affrettati, ed Esposito si trova esattamente in questa situazione. Ogni partita viene utilizzata come parametro per stabilire se sia pronto oppure no, mentre per altri profili si tende a ragionare maggiormente in prospettiva.

Questo non significa che Pio Esposito sia oggi un attaccante migliore di Hojlund o che abbia già raggiunto il livello del danese, ma semplicemente che il confronto tra i numeri dei due racconta una realtà molto più equilibrata di quanto spesso venga rappresentato. Cosa sarebbe successo se Esposito avesse giocato per 3 mesi consecutivi da titolare senza segnare neanche un gol, come accaduto al centravanti azzurro?