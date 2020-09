Bastoni verso il rinnovo: Conte preme per blindare il suo pupillo

L’Inter sta lavorando per blindare Bastoni. Il difensore centrale, diventato titolare col passare dei mesi, è un pupillo di Conte che intende valorizzarlo ancora di più nei prossimi anni. Per questo ha chiesto alla società nerazzurra di rinnovargli il contratto per non incappare in qualche sorpresa di mercato. Attualmente è in scadenza nel 2023.

