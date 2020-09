Calciomercato Inter, irrompe Mourinho: 30 milioni di euro

José Mourinho interferisce con i piani di calciomercato Inter. Il Tottenham presenta un’offerta da 30 milioni di euro. Palla a Marotta.

L’Inter deve fare i conti con il grande ex José Mourinho. E’ quanto riportato dal ‘Corriere di Verona’, secondo cui il Tottenham si sarebbe inserito nella corsa a Marash Kumbulla. Il 20enne difensore centrale si è messo in mostra nella difesa a tre di Juric nel Verona e, dopo che la Lazio si era ritirata dalla corsa al nazionale albanese, i nerazzurri si sentivano abbastanza al riparo da sorprese. La trattativa con gli scaligeri, tuttavia, è stata messa in stand by per due motivi: da un lato perché sono altri gli obiettivi primari di Marotta per rinforzare la squadra di Conte. Dall’altro perché c’è la necessità di fare cassa per poter soddisfare le richieste dei veneti, nonostante le contropartite tecniche come Dimarco, Agoume e Salcedo proposte dall’Inter. Gli ‘Spurs’, invece, sarebbero pronti a mettere sul piatto i 30 milioni di euro chiesti dai gialloblu.

