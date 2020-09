Nuova ipotesi di scambio in ottica calciomercato Inter. A lungo pupillo di Conte, ora Candreva può partire per arrivare ad un bomber di Serie A.

Pochi soldi, tanti scambi. Il coronavirus ha avuto un impatto importante non solo sul calcio giocato con gli stadi vuoti, ma anche sul mercato con tanti club che hanno dovuto fare fronte a problemi economici. E allora occorre aguzzare l’ingegno per far quadrare i bilanci con operazioni che possano portare plusvalenze. In questa ottica, l’Inter si affida al suo amministratore delegato Beppe Marotta, che in più occasioni si è dimostrato all’altezza della situazione. A fare le valigie, a sorpresa, potrebbe essere Antonio Candreva. Pupillo di mister Conte per buona parte della stagione, l’esterno destro romano è finito improvvisamente nel dimenticatoio sul finire del campionato e nella fase finale di Europa League.

Calciomercato, Candreva per arrivare al vice Lukaku: le ultime di InterLive

E’ evidente che qualcosa si sia rotto tra Conte e Candreva. Tanto che il tecnico dell’Inter lo ha inserito nella lista dei possibili partenti. Secondo le indiscrezioni raccolte da Interlive.it, il club meneghino ha provato a proporlo al Napoli, dove andrebbe di nuovo a giocarsi il posto con l’ex nerazzurro Politano come ai tempi di Spalletti. L’idea è quella di inserirlo in uno scambio che porterebbe Andrea Petagna alla Pinetina. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Preso a gennaio e poi lasciato in prestito alla Spal, il centravanti cresciuto nel Milan non sembra rientrare nei piani di Gattuso e potrebbe lasciare i partenopei senza aver mai indossato la maglia azzurra.

Il problema è legato al conguaglio in denaro che l’Inter dovrebbe garantire al Napoli: il gruppo Suning offre una cifra vicina ai 5 milioni di euro, mentre De Laurentiis ne vorrebbe più del doppio. Difficile trovare un accordo.

