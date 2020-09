Calciomercato Inter, assist dalla Juventus | Super scambio in Serie A

Caccia ad un nuovo attaccante per l’inter che potrebbe tornare ancora una volta su Edin Dzeko della Roma. Assist da Suarez e la Juventus

La stagione 2020/21 è ormai alle porte e l’Inter di Antonio Conte è al lavoro dentro e fuori dal campo. Il tecnico salentino punta infatti a rinforzare la rosa con un nuovo attaccante per regalare a Romelu Lukaku una valida alternativa che possa andare ad allungare l’elenco delle scelte nel reparto offensivo. Marotta e soci vanno dunque a caccia di un nuovo centravanti di scorta e in questo senso potrebbe anche tornare di moda il nome di Edin Dzeko, centravanti bosniaco della Roma lungamente accostato alla stessa Inter già la scorsa estate prima del rinnovo e della virata su un profilo differente come Alexis Sanchez. A distanza di 12 mesi il matrimonio tra Dzeko e i nerazzurri potrebbe davvero concretizzarsi. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Dzeko nel mirino: la Juve punta tutto su Suarez

L’assist giusto per l’Inter potrebbe arrivare addirittura della Juventus che risulta ancora nella lista delle pretendenti all’attaccante giallorosso. Ciononostante dalla Spagna insistono con il profilo di Luis Suarez in ottica bianconera. La compagine allenata da Pirlo punta forte sul centravanti del Barcellona che non ritiene il bomber legato al futuro blaugrana di Leo Messi.

Qualora la Juve dovesse davvero mandare a segno il colpo Suarez l’Inter tornerebbe di prepotenza in corsa per Dzeko senza più la concorrenza dei bianconeri, soprattutto in caso di addio di Lautaro. La Roma chiede uno tra D’Ambrosio ed Esposito in un eventuale scambio per il bosniaco, mentre l’Inter invece offre Dalbert in uscita con l’arrivo di Kolarov, e Vecino.