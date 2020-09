Inter, triplice ko: “Sognare lo scudetto così è impossibile”

Le ultime Inter news riguardano i conti fatti dalla famiglia Zhang per il coronavirus che frenano la corsa scudetto per la squadra di Conte.

Autofinanziamento. E’ questo l’imperativo categorico in casa Inter. Nel vertice di Somma Lombarda, il gruppo Suning ha spiegato a Conte che non ci sono risorse finanziare per fare grandi investimenti a causa della crisi economica dovuta al coronavirus che ha portato il governo cinese a dire stop alle spese non strategiche per l’interesse nazionale. Come evidenziato dal ‘Corriere della Sera’, l’anno scorso “la famiglia Zhang investì 145 milioni di euro sul mercato per gli acquisti di Lukaku (70), Barella (35), Lazaro (20) ed Eriksen (20). Ma 115 milioni sono entrati dalle cessioni di Icardi (58), Politano (24), Gabigol (18), Karamoh (8) e dai prestiti di Perisic (5) e Lazaro (2), altri 20 milioni tra il piazzamento in Serie A ed il percorso in Europa League, mentre i restanti 10 dai bonus degli sponsor legati ai risultati”. Ma c’è di più.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rivoluzione Inter: 15 cessioni, tutti i nomi di Conte e Marotta

Il quotidiano meneghino sottolinea come questa estate non si possa ripetere quanto fatto un anno fa: stavolta prima si vende e poi si compra. Per questo, più che per volontà di Conte, sono sfumati tre colpi già ben impostati come Tonali, Kumbulla e Allan. Per le altre news sull’Inter CLICCA QUI. Il sogno adesso è Kante, ma prima serve una cessione top: per Lautaro il Barcellona si è tirato indietro, mentre per Brozovic e Skriniar non sono arrivate offerte all’altezza. Le speranze vengono riposte su Eriksen: “Il mercato dell’Inter è un gioco di incastri, sognare lo scudetto così è praticamente impossibile” la sentenza del ‘Corriere della Sera’.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, irrompe Mourinho: 30 milioni di euro

Calciomercato, scaricato dalla Juve: l’Inter lo prende con lo scambio