De Vrij potrebbe partire: forte interesse del Barcellona

De Vrij è finito nel mirino del Barcellona. Ronald Koeman ha chiesto un nuovo difensore per il suo nuovo corso sulla panchina dei catalani e secondo ‘Don Balon’ la scelta sarebbe ricaduta sul giocatore dell’Inter, valutato circa 50 milioni di euro. Il Barcellona sarebbe pronto ad offrire 20 milioni più il cartellino di Samuel Umtiti, dunque slegare completamente la trattativa Arturo Vidal ormai decisamente avviata. Nonostante l’offerta, appare comunque molto difficile che De Vrij possa andare via con Conte in panchina.

