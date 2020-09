Nainggolan al Galatasaray: i turchi ci provano, Conte non vuole lasciarlo

Continua a far discutere la situazione Radja Nainggolan. L’Inter insiste per venderlo, il Cagliari sogna il suo ritorno ma è il Galatasaray a farsi vivo in queste ore. Nonostante Conte voglia dargli una chance, secondo ‘Todofichajes.com’ ci sarebbe questo interessamento dei turchi che potrebbero accontentare il giocatore e l’Inter stessa. Tuttavia, il tecnico vuole attendere ancora qualche giorno per capire se l’ex Roma potrebbe diventare una pedina fondamentale per il suo gioco.

