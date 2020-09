Triplo sacrificio per Kanté: salutano Eriksen, Brozovic e Skriniar

Arrivi e uscite per l’Inter di Conte. Con Hakimi, Vidal e Kolarov ormai prossimi a vestire il nerazzurro, la società sta pensando a qualche cessione eccellente per accontentare il tecnico e dargli i giocatori richiesti. Sfumato Messi, ora l’obiettivo sensibile è Kanté del Chelsea: per lui, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, serviranno circa 50 milioni di euro che arriverebbero dal tris di cessioni riguardanti Eriksen, Brozovic e Skriniar, messi ai margini e cedibili a cifre importanti all’estero.

