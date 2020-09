Visite mediche per Kolarov: attesa l’ufficialità del serbo

Visite mediche per Kolarov: attesa l’ufficialità del serbo

L’Inter e Kolarov stanno per firmare. L’ormai ex Roma ha trovato l’accordo per un contratto annuale a 3,5 milioni di euro con opzione per il secondo. Alla Roma andranno 1,5 milioni, un affare low cost per i nerazzurri che avranno un’opzione in più per la difesa a 3 ma soprattutto per la fascia sinistra. Kolarov è atteso direttamente dalla Serbia e l’ufficialità dovrebbe arrivare entro le prossime ore.

LEGGI ANCHE >>> Annuncio shock dell’ex agente: “Messi è già dell’Inter”

LEGGI ANCHE >>> Bomba Messi: comunicato l’addio al Barcellona

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, contatti con Messi