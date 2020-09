Calciomercato Inter, incontro in sede per Pinamonti

Accostato ad un possibile ritorno all’Inter, Andrea Pinamonti è ancora in attesa di conoscere il proprio destino. Incontro in sede con Daniele Faggiano

L’Inter è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare ad Antonio Conte che reclama un’alternativa in più che possa far tirare il fiato a Romelu Lukaku, unico vero centravanti della rosa nerazzurra. Nelle scorse settimane si è parlato anche di un possibile rientro alla base di Andrea Pinamonti, giovane attaccante scuola Inter attualmente al Genoa ed ancora in attesa di conoscere il proprio destino. Proprio il suo nome potrebbe anche tornare in auge. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte blocca una cessione | Le ultime di Interlive.it

Calciomercato Inter, Pinamonti ancora in bilico: incontro con Faggiano

A proposito del futuro di Andrea Pinamonti, secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, è stato ricevuto dall’Inter in sede per discutere della situazione del giovane centravanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: proposta di scambio con la Juventus

Il baby bomber era stato acquistato dal ‘Grifone’ per 18 milioni di euro più bonus ma con una sorta di gentleman agreement tra le due società che avrebbe consentito all’Inter di riportarlo alla base. I nerazzurri e il Genoa sono ora a colloquio per concordare una soluzione.

LEGGI ANCHE >>> Rinnovo Lautaro, Marotta allontana il Barcellona: blindato ‘El Toro’