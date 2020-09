Calciomercato Inter, UFFICIALE: Kolarov è nerazzurro | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’ufficialità del trasferimento in nerazzurro del calciatore serbo Aleksandar Kolarov

Adesso è ufficiale, Aleksandar Kolarov è un nuovo giocatore dell’Inter. “(…) Il calciatore serbo – recita il comunicato della società targata Suning – si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla AS Roma”. Il laterale serbo, che Conte potrebbe utilizzare perlopiù da centrale di sinistra nella difesa a tre, ha firmato un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione. Come recita invece la nota ufficiale della Roma, operazione da (…) 1,5 milioni di euro”. Ma “l’accordo prevede anche il riconoscimento di una cifra variabile, fino a un massimo di 0,5 milioni di euro – si legge – per bonus legati al raggiungimento da parte dei nerazzurri o del calciatore di determinati obiettivi sportivi”.

