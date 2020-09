Calciomercato Inter, scambio da 50 milioni | Assalto ad Eriksen

L’Inter potrebbe ringiovanire il parco esterni andando a bussare in casa Real Madrid per Sergio Reguilon, terzino sinistro ex Siviglia. Intrigo con Eriksen

L’Inter ha rinnovato il parco esterni con gli arrivi di Hakimi prima e Kolarov poi. A sinistra però l’esperto serbo ex Roma potrebbe non essere l’ultimo acquisto da parte di Marotta e soci che potrebbero ripescare ancora una volta in casa Real Madrid. Piace infatti il classe 1996 spagnolo Sergio Reguilon, che nell’ultima annata è cresciuto molto in prestito al Siviglia prima di rientrare alla base. La concorrenza è alta, soprattutto dalla Premier League, e l’Inter sta provando a capire se ci possano essere i margini per un’operazione. Il mancino iberico inoltre è considerato l’alternativa a Marcelo da parte di Zidane che vede ancora il brasiliano favorito nelle gerarchie interne. Per questa ragione Reguilon potrebbe anche partire. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Secondo quanto riferito dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’ può quindi provarci l’Inter, a caccia ancora di un laterale mancino. Lo spagnolo è valutato sui 25 milioni di euro e il Real può cogliere la palla al balza mettendo altrettanti più il cartellino di Reguilon per arrivare a Christian Eriksen.

Il danese infatti è un vecchio pallino dei ‘blancos’ e un maxi scambio da circa 50 milioni di valore totale potrebbe rappresentare la soluzione anche se l’Inter continua a preferire solo cash per Eriksen che non è certamente incedibile.

