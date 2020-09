Kolarov: ”Ho detto subito si anche per Conte. Sogno un gol nel derby”

Kolarov: ”Ho detto subito si anche per Conte. Sogno un gol nel derby”

Prime parole nerazzurre per Aleksandar Kolarov nell’intervista a ‘Inter TV’: “Già un paio di volte sono stato vicino all’Inter in passato, stavolta l’interesse si è concretizzato subito e sono molto contento di essere arrivato qua. Si tratta di una prima scelta, non ci ho pensato due volte quando mi è stato detto che l’Inter mi voleva. Finalmente sono riuscito ad arrivare, è stata una scelta facile sia perché conoscevo già tanti giocatori, sia perché la presenza di Antonio Conte ha influito molto sull’immediatezza dell’operazione. Mi auguro che potremmo fare bene tutti insieme per provare a vincere. Ruolo? Mi trovo benissimo come terzo centrale di sinistra, nessun problema. Le punizioni? Mi alleno molto, magari chiuderò qui la carriera come accadde con Mihajlovic, il mio idolo fin da bambino perché giocava nella Stella Rossa quando ero piccolo. Il derby? In tante occasioni ho fatto gol sia a Roma sia a Manchester, spero di farlo anche in quello di Milano” ha concluso.

