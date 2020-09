Nuovo assalto a Lautaro: il Barcellona continua a proporre Firpo

Nuovo assalto a Lautaro: il Barcellona continua a proporre Firpo

Lautaro Martinez continua a far discutere. Quando sembrava ormai passata la tempesta Barça, ecco che i catalani sono ripiombati su di lui per tentare di blindare il ruolo di centravanti per il presente e per il futuro. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, gli agenti dell’attaccante argentino sarebbero a Milano per parlare con Piero Ausilio, per dirigersi successivamente proprio a Barcellona per incontrare la dirigenza azulgrana. L’Inter tratta il rinnovo ma dalla Spagna insistono nel volerlo magari attraverso uno scambio: slegata l’operazione Vidal, il Barcellona continua ad insistere con Junior Firpo, anch’egli in uscita.

