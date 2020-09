Acerbi non tramonta: nerazzurri in agguato, la situazione

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, la situazione Acerbi è tutt’altro che chiarita. Il quotidiano riferisce che il giocatore non è affatto contento della sua situazione alla Lazio e si sta guardando attorno bloccando la trattativa per il rinnovo. Si sarebbe mosso anche Simone Inzaghi ma le parti sembrano essere ferme e non ci sarebbero, almeno al momento, delle scappatoie. Su di lui si stanno muovendo concretamente Inter e Napoli che stanno parlando con l’agente. Si attendono sviluppi entro i prossimi giorni.

