Calciomercato Inter, dalla Spagna | Ecco quando arriva Vidal

Conte aspetta Arturo Vidal, il rinforzo che chiede a gran voce dalla passata estate. Col cileno l’Inter ha già un accordo sulla base di un contratto biennale

Ancora un po’ di attesa per Vidal. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato del ‘Mundo Deportivo’, la prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per l’interruzione definitiva del rapporto – attraverso la risoluzione consensuale – tra il centrocampista cileno e il Barcellona. I tempi si sono allungati rispetto al previsto poiché il classe ’87 di San Joaquin pretende il pagamento dell’ultimo anno di contratto e alcuni arretrati che ammonterebbero a circa 2,4 milioni di euro. Il divorzio non è comunque in discussione e, a meno di colpi di scena, dovrebbe avvenire ufficialmente prima che inizi la Serie A.

Calciomercato Inter, biennale pronto per Vidal: il cileno una ‘vittoria’ di Conte su Marotta

E’ tutto fatto, invece, tra Vidal e l’Inter. C’è un accordo totale sulla base di un contratto da 6 milioni netti a stagione (più bonus) fino al giugno 2022, con opzione per una terza stagione. Il club nerazzurro aspetta quindi solo che si liberi dal Barça per poi portare a termine il suo ingaggio a costo zero. L’ex Juventus è, come noto, una richiesta esplicita di Antonio Conte, dando per certo il suo arrivo una ‘vittoria’ del tecnico su Marotta, maturata nel famoso vertice di Villa Bellini. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

