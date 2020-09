Il Monaco su Brozovic: 40 milioni la richiesta nerazzurra

Marcelo Brozovic potrebbe andare via. Le voci su un addio si rincorrono da tempo e il centrocampista, mai come quest’anno, sembra vicino alla cessione. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il Monaco di Niko Kovac sembra particolarmente interessato e avrebbe presentato una prima offerta di 22 milioni di euro, cifra non considerata congrua per i nerazzurri che ne chiedono circa 40.

