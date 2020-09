Calciomercato, nuovo assalto Barcellona a Lautaro | L’Inter fa chiarezza

Le ultime di calciomercato Inter tornano ad occuparsi nuovamente di Lautaro Martinez. Agenti dell’argentino a Barcellona, nuovo assalto dei blaugrana

Tutto confermato, gli agenti di Lautaro Martinez sono a Barcellona in vista di un molto probabile nuovo assalto dei blaugrana al cartellino dell'attaccante argentino. Ricordiamo che gli spagnoli hanno da tempo un accordo con il numero 10 dell'Inter sulla base di un contratto quinquennale da 10-12 milioni di euro a stagione. Lo stesso entourage del classe '97 è poi atteso a Milano, magari con la proposta degli azulgrana.

Calciomercato Inter, 80-90 milioni più una contropartita per Lautaro: possibile ‘scontro’ con gli agenti

Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, la società targata Suning ha già messo in chiaro le cose: sarà necessario un ricco conguaglio, tra gli 80 e i 90 milioni di euro, più una contropartita tecnica per dare il via in maniera concreta alla trattativa. Il Barça potrebbe mettere sul piatto Vidal, che però Marotta vuole prendere solo a titolo gratuito, e in alternativa il laterale portoricano Junior Firpo, molto apprezzato dalla dirigenza. Nel caso il nuovo tentativo andasse a vuoto, inizierebbero subito le discussioni per il rinnovo del contratto. L’Inter non vuole andare oltre i 5-6 milioni a stagione, ma l’ostacolo vero sarebbe la clausola: il club di viale della Liberazione vorrebbe toglierla o alzarla, mentre i rappresentanti dell’ex Racing mantenerla così com’è – da 111 milioni – o addirittura abbassarla.

