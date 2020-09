Il Barcellona non molla Lautaro: ‘alleanza’ con l’agente Mendes

Il Barcellona non molla Lautaro: ‘alleanza’ con l’agente Mendes

Il Barcellona è tornato prepotentemente alla carica per Lautaro. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, Bartomeu avrebbe chiesto all’agente portoghese Mendes di scendere personalmente in campo per aiutarlo a convincere le parti a trasferirsi a Barcellona. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi in tal senso ma la priorità per il club catalano è quella di vendere per accontentare in tutto e per tutto la società nerazzurra, anche se Conte in questo momento non ha nessuna intenzione di cederlo poiché non avrebbe una concreta possibilità di prendere un sostituto di valore.

