Sfuma lo scambio Lautaro-Firpo: l’esterno nel mirino della Fiorentina

Lo scambio Lautaro Martinez-Junior Firpo salterà: stando alle ultime, l’esterno sinistro sembra finito nel mirino della Fiorentina. La società viola ha intenzione di andare sino in fondo per risolvere i propri problemi su quella fascia. Con l’Inter che non ha nessuna intenzione di intromettersi, sfumerebbe definitivamente questa possibile pista. Lo rivela la ‘Gazzetta dello Sport’.

